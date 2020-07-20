На захваченном пиратами танкере оказались семь российских моряков

https://static.news.ru/photo/4ae6ba6c-ca78-11ea-84e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Среди 13 моряков, похищенных пиратами у берегов Нигерии, находятся семеро россиян. Об этом сообщает российское посольство в этой африканской республике.

Сообщаем, что среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader 17 июля в 210 милях от побережья Бенина, находятся 7 российских граждан, — пишет посольство РФ в Facebook.

Судно, принадлежащее компании Curacao Trader Shipping, шло под флагом Либерии. Когда корабль проходил возле берегов Бенина (граничит с Нигерией), восемь вооружённых людей поднялись на борт и взяли экипаж в заложники. Согласно предварительной информации, танкер направлялся в Того.

Гвинейский залив в последнее время стал самым популярным регионом среди морских пиратов. 45% случаев мирового пиратства в первом квартале 2020 года было зафиксировано именно там. Произошедший 17 июля захват судна — самый удалённый от берега акт пиратства в этом заливе. Предполагается, что злоумышленники действовали с помощью основного крупного корабля и скоростных катеров. Обычно после нападения разбойники требуют выкуп за людей.

Ранее в МИД Украины сообщали, что на судне российско-украинский экипаж и что похищены в том числе шесть украинских граждан (сначала речь шла о четырёх украинцах), писал NEWS.ru.