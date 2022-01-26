На забравшегося на Крымский мост мужчину составили протокол о хулиганстве

На мужчину, который вчера, 25 января, залез на опору Крымского моста в Москве, составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Также полиция выписала протокол о нарушении миграционных законов, так как мужчина оказался уроженцем Таджикистана, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В полиции рассказали, что на такой поступок мужчина решился из-за того, что ему не оплатили работу на стройке.

Во вторник в полицию был доставлен уроженец Таджикистана Умарджон Юлдошев после того, как залез на опору Крымского моста. На него составлены административные протоколы о мелком хулиганстве (20.1.1 КоАП) и нарушении миграционного законодательства (18.8 КоАП), — сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, экстремал просидел на опоре моста почти час. В экстренных службах рассказали, что его заметили работники дежурной смены спасательной станции «Крымский мост». На место инцидента прибыли представители полиции и МЧС. Движение по мосту было частично перекрыто, пробка растянулась почти на километр.

Это не первый случай разворачивающейся трагедии на Крымском мосту. В сентябре 2021 года после падения с него скончался пожилой мужчина. Чтобы спасти пострадавшего, на место прибыли спасатели, однако после того как его подняли из воды, помочь ему не удалось.