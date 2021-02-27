На молодёжном чемпионате по дзюдо в Дагестане произошла массовая драка

https://static.news.ru/photo/cc746b40-7934-11eb-9c84-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/d.sporta_ali_alieva_

Первенство Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, проходившее во Дворце спорта имени Али Алиева, пришлось прервать из-за массовой драки.

Об этом источник в Министерстве спорта Дагестана рассказал РИА Новости. Собеседник агентства признался, что не знает причин потасовки, в которой приняли участие как спортсмены, так и зрители.

Сегодня весь день были хорошие схватки, но что-то не поделили спортсмены. Подавали заявку на проведение чемпионата России в Дагестане. После этого инцидента отменилось всё. Ну, что можно сказать? Молодёжь нужно учить не только проходам в ноги, но и уважению к спортсменам, — резюмировал чиновник.

Агентство отмечает, что на церемонии открытия первенства присутствовали многие титулованные спортсмены. Среди них были многократный призёр международных соревнований, заслуженный мастер спорта Кирилл Денисов и призёр чемпионата мира Магомед Джафаров.

7 февраля массовая драка произошла в Московском метрополитене. Потасовка началась около 19:00 в вагоне поезда, а затем перенеслась в вестибюль станции «Речной вокзал». Во время конфликта неизвестные избили двух мужчин металлической битой в вагоне поезда, а после добили руками и ногами. Избитыми являются 29-летний и 30-летний уроженцы Таджикистана, которые работают на одной из столичных строек, сообщал NEWS.ru.