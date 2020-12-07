На юго-западе Москвы 101-летний ветеран ВОВ покончил с собой

https://static.news.ru/photo/bb126f7c-388a-11eb-bc79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Москве на Большой Черёмушкинской улице под окнами одного из домов обнаружено тело 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валерия Северинова. По предварительным данным, он покончил с собой.

При этом мужчина ранее проходил лечение в психиатрической больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Кроме того, недавно ветеран переболел коронавирусом. По данным KP.RU, несколько дней назад ветеран вернулся домой после пребывания в стационаре одной из больниц.

Тело мужчины было обнаружено под окнами одного из домов на Большой Черёмушкинской улице. По предварительным данным, он покончил с собой, — рассказал собеседник агентства.

Инцидент произошёл по адресу: улица Большая Черёмушкинская, дом 2, корпус 2. По факту случившегося следователи проводят проверку.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пациент Новосибирского областного госпиталя № 2 ветеранов войн покончил с собой. Медучреждение было перепрофилировано для приёма пациентов с коронавирусом.