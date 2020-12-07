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На юго-западе Москвы 101-летний ветеран ВОВ покончил с собой

15:25, 07 декабря 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Москве на Большой Черёмушкинской улице под окнами одного из домов обнаружено тело 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валерия Северинова. По предварительным данным, он покончил с собой.

При этом мужчина ранее проходил лечение в психиатрической больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Кроме того, недавно ветеран переболел коронавирусом. По данным KP.RU, несколько дней назад ветеран вернулся домой после пребывания в стационаре одной из больниц.

Тело мужчины было обнаружено под окнами одного из домов на Большой Черёмушкинской улице. По предварительным данным, он покончил с собой, — рассказал собеседник агентства.

Инцидент произошёл по адресу: улица Большая Черёмушкинская, дом 2, корпус 2. По факту случившегося следователи проводят проверку.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пациент Новосибирского областного госпиталя № 2 ветеранов войн покончил с собой. Медучреждение было перепрофилировано для приёма пациентов с коронавирусом.

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