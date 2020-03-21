МЧС сообщило о возгорании склада на юго-востоке Москвы. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.
В одном из строений на Перовском шоссе, 21, произошёл пожар. По прибытии пожарных выяснилось, что горит склад. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности, — заявили пожарные.
Первоначальная площадь очага составляла 100 квадратных метров. Однако огонь начал распространяться быстрее из-за большой загрузки. К месту происшествия выехали несколько отрядов пожарных. Данные о пострадавших не сообщались.
NEWS.ru писал ранее, что власти Смоленской области ввели режим повышенной готовности к пожарам. Причиной стал несанкционированный пал сухой растительности на сельскохозяйственных землях.
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