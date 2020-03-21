Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Частный вертолёт Bell 206 разбился в Ненецком автономном округе. Он вылетел из Нарьян-Мара на метеостанцию «Северное ОГМС».

Его обнаружили разрушенным, есть погибшие, — заявили очевидцы. На данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы. Устанавливаются детали инцидента. NEWS.ru писал в феврале 2020 года, что при крушении вертолёта...