На юге Йемена произошёл взрыв в районе штаба саудовских войск

https://static.news.ru/photo/e4a2f3aa-4def-11eb-9a44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohammed Mohammed/www.imago-images.de/Global Look Press

Взрыв произошёл в районе штаба саудовских войск в провинции Абъян на юге Йемена.

Взрыв в районе штаба саудовских сил в районе города Шукра в провинции Абъян, — сообщает йеменский телеканал Belqees TV.

Подробности ЧП пока неизвестны.

Ранее стало известно, что 30 декабря в аэропорту йеменского Адена произошёл взрыв. Инцидент случился в момент прибытия нового правительства. Причиной взрыва стал ракетный обстрел из провинции Таиз на юго-западе Йемена, которую контролируют повстанцы-хуситы. Также взрыв прогремел около правительственного дворца Маашик в Адене, где заседают члены нового правительства страны.

Министр здравоохранения страны Касем Бухейбух сообщил, что число жертв обстрела в йеменском аэропорту в Адене выросло до 25 человек. Ещё 110 получили ранения.

Правительственные силы и шиитские повстанцы-хуситы находятся в состоянии военного конфликта с 2014 года. В противостоянии активно принимают участие соседние страны, включая Саудовскую Аравию, писал NEWS.ru.