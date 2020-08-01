На юге Франции мужчина на скутере врезался в группу полицейских

https://static.news.ru/photo/23694e28-d3fb-11ea-9947-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Трое сотрудников полиции в Монпелье на юге Франции были травмированы в результате наезда на них водителя скутера.

Так, водитель двухколёсного транспорта двигался со скоростью более 100 километров в час по улице с ограничением скорости в 50 километров в час. Стоявшие у обочины полицейские приказали нарушителю остановиться. В какой-то момент водитель стал сбрасывать скорость, однако затем резко ускорился и направил скутер в правоохранителей, передаёт ТАСС со ссылкой на данные портала «Актю».

Как уточняется, двоих из них госпитализировали с переломом руки и травмами ног и спины. Третий полицейский повредил руку, однако сумел задержать недобросовестного водителя.

По словам злоумышленника, инцидент произошёл случайно. В ходе задержания выяснилось, что у 25-летнего мужчины не имелось при себе ни водительских прав, ни страховки на транспортное средство. Медики оказали ему первую помощь. В настоящее время водитель находится под стражей, расследованием инцидента занимается полиция департамента Эро.

Ранее NEWS.ru писал, что авария с участием кортежа вице-президента Соединённых Штатов Майка Пенса произошла в штате Пенсильвания. Политик совершал поездку по этой территории в ходе предвыборной кампании.

В результате ДТП упали два мотоциклиста, которые сопровождали машину Пенса. Инцидент произошёл на крутом повороте сельской дороги в округе Аллегани, рассказали в журналистском пуле политика.