На Ямале вспыхнул пожар на нефтепроводе

Авария с участием трёх автомобилей, в которой пострадал вице-премьер Алексей Оверчук, могла быть вызвана выездом одной из машин на разделительную полосу. Речь идёт о «Таврии», водитель которой, скорее всего, и спровоцировал ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.

Заместитель председателя правительства ехал в BMW, он находится на пассажирском сиденье. От удара в момент аварии у иномарки вырвало колесо. Ещё один участник ДТП оказался заблокированным в своей машине, сообщает...