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На Ямале вспыхнул пожар на нефтепроводе

10:29, 07 ноября 2020

На Еты-Пуровском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе произошёл произошли прорыв и возгорание магистрального нефтепровода. По предварительным данным, пострадавших нет.

Авария произошла утром 7 ноября. Нефтепровод обслуживает компания «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

В настоящее время проводится остановка скважин, сообщает РИА Новости со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго.

Ранее NEWS.ru писал, что в республике Коми из-за повреждения трубопровода произошёл разлив нефти. Объём утечки составил не менее семи тонн. В результате было загрязнено около 0,5 га земли.

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