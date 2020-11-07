На Ямале вспыхнул пожар на нефтепроводе

На Еты-Пуровском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе произошёл произошли прорыв и возгорание магистрального нефтепровода. По предварительным данным, пострадавших нет.
Авария произошла утром 7 ноября. Нефтепровод обслуживает компания «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».
В настоящее время проводится остановка скважин,
Ранее NEWS.ru писал, что в республике Коми из-за повреждения трубопровода произошёл разлив нефти. Объём утечки составил не менее семи тонн. В результате было загрязнено около 0,5 га земли.