На Ямале мужчина сжёг сестру во время пьяной ссоры

https://static.news.ru/photo/e2dd52ec-8304-11ea-9afb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель города Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа задержан по подозрению в убийстве сестры. Следователи полагают, что он облил её бензином. Девушка скончалась от ожогов.

При этом мужчина сам обратился в правоохранительные органы, заявив, что обнаружил сестру во дворе дома. Следственно-оперативная группа установила, что та скончалась «от воздействия открытого источника горения», сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В ходе допроса мужчина несколько раз менял показания. Однако, исходя из его сбивчивого рассказа, следователи сделали вывод, что накануне брат с сестрой выпивали спиртное, после чего поссорились. В ходе конфликта подозреваемый облил сестру бензином, а затем закурил сигарету рядом с ней, уверены оперативники.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая уточнит причину смерти девушки.

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