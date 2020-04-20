На Ямале мужчина сжёг сестру во время пьяной ссоры

Житель города Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа задержан по подозрению в убийстве сестры. Следователи полагают, что он облил её бензином. Девушка скончалась от ожогов.
При этом мужчина сам обратился в правоохранительные органы, заявив, что обнаружил сестру во дворе дома. Следственно-оперативная группа установила, что та скончалась «от воздействия открытого источника горения»,
В ходе допроса мужчина несколько раз менял показания. Однако, исходя из его сбивчивого рассказа, следователи сделали вывод, что накануне брат с сестрой выпивали спиртное, после чего поссорились. В ходе конфликта подозреваемый облил сестру бензином, а затем закурил сигарету рядом с ней, уверены оперативники.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая уточнит причину смерти девушки.
Ранее в Калининграде, как писал NEWS.ru, подросток случайно убил пенсионера из арбалета. Теперь он предстанет перед судом.
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