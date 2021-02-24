На Ямале летевший в Сургут вертолёт совершил вынужденную посадку

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На Ямале вертолет Ми-8, летевший из Тарко-Сале (ЯНАО) в Сургут (ХМАО), вынужденно сел в 50 км от города Ноябрьск. На борту воздушного судна находились три члена экипажа. Никто не пострадал.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура в своём Telegram-канале, вертолёт авиакомпании «ЮТэйр — Вертолётные услуги», выполнявший рейс 9525 по маршруту Тарко-Сале — Сургут, благополучно сел около 17 часов по местному времени (15:00 мск).

Повреждений у воздушного судна нет. Отмечается, что у Ми-8 произошло увеличение температуры главного редуктора. В настоящее время экипаж ожидает прибытия другого вертолета. Сургутским транспортным прокурором организована проверка безопасности полётов.

Ранее NEWS.ru писал, что вертолёт Ми-8 авиакомпании «Норильск Авиа» совершил вынужденную посадку на Таймыре в связи с изменениями акустического фона в работе главного редуктора. По факту инцидента проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

Вертолёт совершал рейс по маршруту Дудинка — Усть-Авам. На его борту находились три члена экипажа и 16 пассажиров. В результате вынужденной посадки никто не пострадал.