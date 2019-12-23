https://static.news.ru/photo/d7a2beb0-2591-11ea-bc7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи больницы в Ямало-Ненецком автономном округе извлекли из желудка шестилетнего ребёнка ком волос длиной 18 сантиметров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской больницы Нового Уренгоя.

В начале декабря ребёнок был доставлен в медучреждение с сильными болями в брюшной полости. С помощью компьютерной томографии и гастроскопии был установлен диагноз.

Результаты удивили даже опытных врачей. Обнаруженное образование в желудке оказалось волосяным комом длиной в 18 сантиметров, в объёме около 8 сантиметров, по-научному — трихофитобезоар, — информирует пресс-служба.

Также уточняется, что для извлечения кома потребовалась лапаротомия — разрез брюшной стенки с рассечением желудка. Подобные тела организм не в состоянии переварить, поэтому они накапливаются и увеличиваются в размерах.

Мне приходилось удалять безоары у взрослых. Случаи были связаны с неумеренным употреблением хурмы, а вот удалять такое образование у ребёнка пришлось первый раз, — заявил завотделением, хирург с 25-летним стажем Андрей Леус.

Как ранее писал NEWS.ru, Житель Омска Сергей Казаков жестоко наказывал своего восьмилетнего пасынка. Мужчина бил мальчика и ставил его коленями на гречу, заставляя оставаться в этом положении несколько часов. В это время малыша не кормили.

В последний раз мальчик сбежал к соседу, который сообщил о происходящем в правоохранительные органы. Медикам пришлось проводить ему операцию под наркозом, чтобы удалить из ран на коленях частицы гречи.