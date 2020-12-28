На Ямале автобус с пассажирами застрял при 48-градусном морозе

https://static.news.ru/photo/bcd69364-4907-11eb-a6b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Ямало-Ненецком автономном округе в результате поломки на трассе застрял автобус, перевозивший 30 вахтовиков из Оренбурга, следует из сообщения пресс-службы управления ГИБДД по региону.

Инцидент произошёл 26 декабря. Во время патрулирования сотрудники ГИБДД обнаружили автобус с включёнными аварийными сигналами. Водитель транспортного средства заявил, что везёт людей на работу в Новый Уренгой. Как выяснилось в ходе осмотра, у автобуса сломался аккумулятор.

Так как температура воздуха на улице опустилась до минус 48 градусов, инспекторами было принято решение эвакуировать пассажиров до автозаправочной станции в посёлке Коротчаево, — говорится в сообщении ведомства, передаёт РИА Новости.

Стоит отметить, что пассажирам сломавшегося автобуса пришлось добираться до посёлка на «попутках». На месте их встретил другой автобус, который и доставил вахтовиков до Нового Уренгоя.

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