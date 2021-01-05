На востоке Москвы загорелся автосервис

https://static.news.ru/photo/16d421ce-5029-11eb-b380-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/m24.ru

Автосервис загорелся на востоке Москвы, в здании находятся люди. В настоящее время к месту прибыли пожарные.

По адресу: улица Рассветная аллея, 5А, горит автосервис. Площадь пожара — около 100 кв. м. Со слов администрации, внутри могут быть люди, — цитирует ТАСС источник в экстренных службах столицы.

Отмечается, что автосервис находится на близком расстоянии от гаражей, что способствует распространению огня. В ГУ МЧС по Москве рассказали, что заявка о возгорании была получена в 15:56 мск.

Пожарные присвоили пожару первый ранг сложности. Причины и обстоятельства пожара пока неизвестны, информирует телеканал «360».

Накануне в столице Татарстана Казани на ходу загорелся трамвай. Инцидент произошёл в 07:42, пассажиров в транспортном средстве не было. Отмечается, что прямо во время движения в кабине водителя вспыхнула приборная панель.

Как сообщал NEWS.ru, в последние недели в разных районах близ Сочи образовывались очаги лесных пожаров. Причиной пожаров специалисты считают засушливые лето и зиму, а также допускают случаи преднамеренных поджогов. Сегодня пожарным удалось ликвидировать все природные пожары в этом районе. В тушении пожаров в регионе принимали участие более 100 сотрудников МЧС и 24 единицы техники.