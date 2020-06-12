На востоке Москвы мужчину расстреляли из пистолета во время конфликта

https://static.news.ru/photo/3e1a6d42-ada4-11ea-bebb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Бойцовой улице на востоке столицы произошла ссора между двумя мужчинами. Один из них открыл стрельбу, вероятно, из травматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

На службу «02» в 19:43 поступило сообщение о том, что по адресу: улица Бойцовая, дом 1 произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них, предположительно, из травматического пистолета выстрелил в своего оппонента, а затем скрылся с места происшествия, — цитирует сообщение ТАСС.

Второго участника конфликта госпитализировали с ранением в живот, в свою очередь рассказал источник в правоохранительных органах.

Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего и проводят проверку по данному факту.

Как писал NEWS.ru, ранее в Екатеринбурге двое мужчин устроили перестрелку на рынке.