На Варшавском шоссе в Москве произошла авария с машиной Росгвардии

https://static.news.ru/photo/0523e728-1129-11eb-81c6-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
На территории Москвы в воскресенье, 18 октября, произошла авария с автомобилем Росгвардии. В результате ДТП пострадал один человек. Об этом журналистам сообщил источник в столичных экстренных службах.
Отмечается, что машина Росгвардии столкнулась с другим автомобилем на Варшавском шоссе. Авария произошла неподалёку от дома 118, корпус 1.
Столкнулись два автомобиля, один из которых принадлежит Росгвардии. В результате пострадал один человек, — приводит слова источника ТАСС.
В настоящее время причины ДТП выясняются.
Как ранее передавал NEWS.ru, один человек пострадал в результате крупного ДТП, произошедшего утром 18 октября на Московской кольцевой автодороге. Авария случилась на 35-м километре дороги в районе Ясенево. Столкнулись сразу шесть автомобилей.