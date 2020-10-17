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На Варшавском шоссе в Москве произошла авария с машиной Росгвардии

12:51, 18 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Москвы в воскресенье, 18 октября, произошла авария с автомобилем Росгвардии. В результате ДТП пострадал один человек. Об этом журналистам сообщил источник в столичных экстренных службах.

Отмечается, что машина Росгвардии столкнулась с другим автомобилем на Варшавском шоссе. Авария произошла неподалёку от дома 118, корпус 1.

Столкнулись два автомобиля, один из которых принадлежит Росгвардии. В результате пострадал один человек, — приводит слова источника ТАСС.

В настоящее время причины ДТП выясняются.

Как ранее передавал NEWS.ru, один человек пострадал в результате крупного ДТП, произошедшего утром 18 октября на Московской кольцевой автодороге. Авария случилась на 35-м километре дороги в районе Ясенево. Столкнулись сразу шесть автомобилей.

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