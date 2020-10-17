На Варшавском шоссе в Москве произошла авария с машиной Росгвардии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге на территории Василеостровского района местная жительница в подъезде одного из домов обнаружила коляску с маленькой девочкой. Женщина сразу же сообщила об этом в правоохранительные органы.

Позднее в разговоре с журналистами она рассказала, что коляску нашла на первом этаже чёрной лестницы дома, где проживает сама. По словам женщины, малышка долго плакала и плакала, а за ней...