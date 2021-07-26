На Урале женщина родила в туалете и выкинула ребёнка в мусорку

В Екатеринбурге женщина выбросила новорождённого в мусорку. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказали в полиции, им поступило сообщение от врачей скорой помощи, которые доставили женщину в Екатеринбургский перинатальный центр.

Выяснилось, что 20-летняя уроженка Киргизии забеременела, но обращаться к врачу не стала. Она решила самостоятельно родить ребёнка в съёмной квартире. Крики новорождённого из туалета услышали соседи. Они выбили дверь и вызвали скорую помощь.

Как заявила сама девушка, она родила в домашних условиях, поскольку этого якобы требуют киргизские традиции. Она не отрицает, что рожала в туалете, однако, по её словам, младенца она в бак не выкидывала, а положила его в корзину для белья в ванной. Роженица также утверждает, что избавляться от ребёнка она не собиралась.

После сообщения от скорой на место инцидента выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время материалы проверки по данному факту переданы из полиции в СК.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае женщина без определённого места жительства на помойке обнаружила тело новорождённой девочки со следами замерзания.