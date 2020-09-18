На Урале задержали «минёра» Среднеуральского монастыря

https://static.news.ru/photo/acdbe58c-fa5f-11ea-8ef6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Среднеуральский Женский Монастырь (паломники)/vk.com

Полицейские задержали мужчину, который ранее сообщил о «минировании» Среднеуральского женского монастыря и Храма на Крови в Екатеринбурге. Свои действия екатеринбуржец объяснил желанием «пошутить». Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за побои и кражу.

Взяли подозреваемого на железнодорожном вокзале областного центра. В отношении него полиция Верхней Пышмы возбудила уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Фигурант дела содержится под стражей в ИВС, — цитирует РИА Новости руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Он уточнил, что в течение двух суток поступило несколько сообщений о минировании Храма на Крови, спорткомплекса «Динамо» и Среднеуральского женского монастыря, где находится отлучённый от Церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов).

Как писал NEWS.ru, насельницы Среднеуральского монастыря во главе с бывшим схиигуменом Сергием, лишённым своего сана, не стали покидать пределы обители. Монастырь в настоящее время работает без изменений.

18 августа митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принял решение перевести монахинь Среднеуральского женского монастыря в другие обители. Монахи должны уйти в мужские монастыри. После этого Сергий призвал своих сторонников ежедневно совершать «крестные ходы». Они послушались и на протяжении пары дней приходили к зданию Екатеринбургской епархии.