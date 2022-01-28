На Урале при обезвреживании снаряда времён ВОВ погиб человек

Погиб человек и шестеро пострадали при обезвреживании снаряда на предприятии по утилизации отходов в городе Реже Свердловской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Снаряд обнаружили при ремонтных работах и успели вывезти на спецполигон.

Один погиб, шесть пострадали. Один в реанимации, пятеро получили ожоги при обезвреживании старого снаряда в Реже, — сказал собеседник агентства.

Снаряд был обнаружен в ходе ремонтных работ, cпециалисты успели вывести снаряд на предприятие по утилизации. Там он cдетонировал сразу после выгрузки из спецавтомобиля. Отмечается, что это мог быть авиационный снаряд калибра 23 мм.

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