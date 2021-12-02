На Урале пенсионерка открыла газ в квартире и угрожала взорвать дом

В Свердловской области 66-летняя женщина открыла газ в квартире и угрожала взорвать дом. Полиция срочно эвакуировала всех жильцов. Однако, когда пенсионерку попытались задержать, она убежала от правоохранителей с пятого этажа по балконам. В итоге женщину всё же поймали и увезли на скорой, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Пожилая женщина в городе Сухой Лог включила газ в своей квартире и стала ждать последствий. Опасность предотвратили бдительные соседи, учуявшие запах. Они вызвали спасателей и полицию.

После эвакуации жильцов дома, правоохранители принялись ловить нарушительницу, но она сбежала от них по решёткам многоэтажки. Настигли её уже на четвёртом этаже. После этого женщину доставили в медучреждение, её квартиру опечатали, а газ отключили. Теперь соседи собираются писать заявление в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что 83-летняя москвичка погибла от ожогов, полученных во время принятия ванны в собственной квартире на северо-востоке Москвы. Женщине, скорее всего, стало плохо и она не смогла выбраться самостоятельно.