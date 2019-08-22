https://static.news.ru/photo/7860102c-c4f9-11e9-90aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Суд Екатеринбурга отправил под домашний арест одного из полицейских, которого обвиняют в изнасиловании 22-летней девушки в служебном автомобиле.

Инцидент произошёл в ночь на 18 августа. По данным следствия, полицейские надругались над девушкой в УАЗике. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники ГУСБ направлены в Свердловскую область для проверки данных об изнасиловании, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал о том, что следственный отдел по Кировскому району города Уфы возбудил уголовное дело по факту изнасилования группой лиц дознавателя отдела МВД России по Уфимскому району. По подозрению в совершении тяжкого преступления были задержаны высокопоставленные сотрудники башкирской полиции.