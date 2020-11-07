На Урале медведь съел недавно похороненного покойника и был убит

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В Нижнем Тагиле застрелили медведя с разрешения регионального Охотнадзора. Животное ранее вырыло труп из свежей могилы и съело его.

Как сообщает местный портал «Между строк», медведя убили 6 ноября, когда он зашёл на участок одного из местного жителей в коллективном саду «Озерки». Уточняется, что происшествие с покойником произошло на Вагонском кладбище в начале ноября.

Осведомлённый источник рассказал изданию, что медведи, подобные убитому в «Озерках», не живут в местных краях, а приходят с севера. Эти особи отличаются особо крупными размерами.

Как писал NEWS.ru, 24 октября в японской префектуре Киото медведь накинулся на мужчину, который собирал каштаны возле своего дома. Японец не растерялся и отогнал зверя палкой, поэтому получил лишь лёгкие ранения. 31 октября медведь напал на пожилую женщину в префектуре Нагано. 79-летняя жертва нападения получила тяжёлую травму лица.