На Украине погиб сын экс-главы партии «УКРОП»

https://static.news.ru/photo/47c277d2-500f-11eb-b13f-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Спасатели обнаружили в реке в Днепропетровской области Украины тела 16-летнего Льва Корбана, сына бывшего главы партии «УКРОП» Геннадия Корбана, и его подруги.

5 января 16-летние подростки поехали кататься в поле на квадроцикле, а затем пропали. В полицию обратилась мать одного из них. Через некоторое время тела парня и девушки нашли в реке. По предварительным данным, квадроцикл перевернулся, а погибшие не смогли выбраться из воды, поскольку были пристёгнуты, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на силовиков.

Тела были обнаружены в реке Мокрая Сура. Возбуждено уголовное дело и назначена экспертиза для установления всех обстоятельств трагедии.

Ранее в Запорожской области Украины подростки решили сделать «крутое» видео. Для этого они подожгли своего 12-летнего приятеля. Ребёнок был госпитализирован в одну из больниц. Он сам рассказал силовикам, что пострадал в результате поджога, на который согласился. Весь процесс подростки записывали на телефон. Позже они объяснили, что не рассчитывали, что их приятель получит ожоги 30% тела.

Как пиcал NEWS.ru, на территории Одесской области две шестилетние украинки получили тяжёлые травмы, поскольку попали в капкан, установленный в сарае. Его поставил один из отцов. Мужчина решил с помощью капкана поймать воров, но не предупредил об этом детей. Дочка хозяина серьёзно повредила ноги, а её подруга получила травмы живота. Было возбуждено уголовное дело.