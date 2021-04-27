На Украине подросток зарезал родителей и брата

https://static.news.ru/photo/5daae1e8-a725-11eb-b408-96000091f725_660.jpg Фото: UA.KyivPolice/facebook.com

Полицейские в Киеве задержали 16-летнего подростка по подозрению в убийстве родителей и младшего брата. При обыске у него нашли и изъяли нож, сообщает пресс-служба управления Нацполиции украинской столицы.

О преступлении сотрудники правоохранительных органов узнали благодаря местной жительнице. Она заявила, что её сын, проживающий на улице Ревуцкого вместе с женой и детьми, уже в течение нескольких дней не выходит на связь.

Оперативники выехали по указанному заявительницей адресу. Вскрыв дверь в квартиру, они обнаружили тела мужчины, женщины и ребёнка со следами насильственной смерти. Было установлено, что к убийству причастен старший сын потерпевших.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. В ходе расследования выяснилось, что подросток нанёс смертельные ранения отцу и матери в ходе очередной ссоры с ними, а затем убил младшего брата. После этого он ещё в течение нескольких дней находился в одной квартире с убитыми и попытался скрыться, когда родственники начали их разыскивать, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 16-летнего школьника за убийство бабушки. Подросток поссорился с женщиной и нанёс ей несколько ударов ножом. Ранее его уже задерживали за разбой.