На Украине подростки подожгли друга ради эффектного видео

https://static.news.ru/photo/bdf434ae-3309-11eb-8be0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подростки в Запорожской области подожгли своего приятеля, чтобы сделать «крутое» видео. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины.

В ночь на 29 ноября полицейские получили сообщение из городской больницы Бердянска о том, что в лечебное учреждение госпитализировали 12-летнего мальчика с ожогами тела. Пострадавший рассказал правоохранителям, что травмы получил в результате поджога, который совершили его друзья.

Выяснилось, что подросток добровольно на это согласился, ведь компания пыталась сделать «крутое» видео. Для этого двое приятелей потерпевшего дождались, пока из квартиры уйдут родители. Весь процесс записывался на телефон. Друзья объяснили, что не рассчитывали на ожоги, передаёт РИА Новости.

Сейчас пострадавший находится в реанимации с ожогами 30% тела.

Полиция возбудила уголовное дело. Сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с родителями подростков.

Ранее в Оренбурге мужчина сам себя поджёг, когда попытался покурить в лифте. Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как человек зашёл в лифт на 16-м этаже многоквартирного дома со стаканом, вероятно, с крепким спиртным напитком. Во рту находилась незажжённая сигарета. По словам местного жителя, мужчина решил проверить, горит ли содержимое бокала. Когда жидкость воспламенилась, оренбуржец засуетился и расплескал её. Огонь разгорелся, мужчина начал задыхаться, терять сознание, а после и сам загорелся. Когда его поездка закончилась, двери лифта открылись, и он выполз наружу, пытаясь отдышаться. Снятая им ещё в лифте куртка прилипла к ногам. В результате случившегося пострадавший получил ожоги не менее 30% тела, писал NEWS.ru.