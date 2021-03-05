На Украине националисты избили уличных музыкантов из-за песен на русском

https://static.news.ru/photo/834a05a4-7daf-11eb-b78a-96000091f725_660.jpg Фото: Alicia Clarke/moodboard/Global Look Press

Концерт уличных музыкантов на площади Рынок во Львове закончился избиением. Националисты оказались недовольны, что артисты исполняют песни на русском языке.

Изначально на музыкантов накинулась местная активистка Наталья Маркевич, затем к ней присоединились радикалы из молодёжной организации «Сокол». Уличных артистов избили, а их инструменты сломали.

Таких тварей нужно гнать, они не понимают по-человечески, — написала в Instagram защитница украинского языка.

Она выложила в социальной сети фотографии сломанных музыкальных инструментов и призвала подписчиков к насилию по отношению к «московским сукам». Произошедшее с музыкантами Маркевич назвала «бальзамом на душу».

Ранее депутата Харьковского областного совета Александра Дорошенко исключили из фракции «Европейская солидарность» после выступления на русском языке. Представители партии подчеркнули, что народный избранник говорил «на языке агрессора». Позже Дорошенко извинился за своё поведение.

Как писал NEWS.ru, жительница Одессы возмутилась отказу продавца обслужить её на русском языке. Женщина устроила скандал и назвал государственный язык Украины «говяжьим». Её поддержал другой покупатель, который написал жалобу на продавцов торговой точки.

Скандалы из-за использования русского языка участились на Украине после вступления в силу нормы закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», по которой с 16 января работники сферы обслуживания должны изъясняться только на украинском. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень признался, что за первый месяц получил более 600 жалоб на использование русского языка.