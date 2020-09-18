На трубопроводе на заводе в Тульской области вспыхнул водород

https://static.news.ru/photo/028d7a3e-f9ef-11ea-95d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На заводе АО «НАК «Азот» в Новомосковске в Тульской области произошло возгорание водорода.

Согласно информации телеканала РЕН ТВ, возгорание произошло во время запуска после капремонта одного из цехов, которые занимаются производством аммиака.

Отмечается, что водород вспыхнул из-за разгерметизации трубопровода, подводящего газ. Причиной ЧП стал разрыв сварного шва трубопровода, по которому подавался водород к колонне синтеза.

Никто в результате инцидента не пострадал. По предварительным данным, ущерб экологии не нанесён. На месте аварии ведутся работы пожарных расчётов

Как писал NEWS.ru, в ночь на 15 сентября в районе населённого пункта Чабаны Киевской области на Украине произошёл взрыв на газопроводе высокого давления, который качает топливо в Европу.

Местные жители в момент взрыва слышали сначала гул, а позже — громкий хлопок. Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подтвердил информацию о ЧП.