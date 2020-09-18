На трубопроводе на заводе в Тульской области вспыхнул водород

На заводе АО «НАК «Азот» в Новомосковске в Тульской области произошло возгорание водорода.
Согласно информации телеканала РЕН ТВ, возгорание
Отмечается, что водород вспыхнул из-за разгерметизации трубопровода, подводящего газ. Причиной ЧП стал разрыв сварного шва трубопровода, по которому подавался водород к колонне синтеза.
Никто в результате инцидента не пострадал. По предварительным данным, ущерб экологии не нанесён. На месте аварии ведутся работы пожарных расчётов
Как писал NEWS.ru, в ночь на 15 сентября в районе населённого пункта Чабаны Киевской области на Украине произошёл взрыв на газопроводе высокого давления, который качает топливо в Европу.
Местные жители в момент взрыва слышали сначала гул, а позже — громкий хлопок. Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подтвердил информацию о ЧП.
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