На трассе под Иркутском перевернулся автобус с пассажирами

https://static.news.ru/photo/49503092-16a0-11eb-b22e-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ Иркутской области

В Иркутской области опрокинулся в кювет междугородный автобус, в котором находились 27 пассажиров и два водителя. Один человек пострадал.

Инцидент произошёл утром 25 октября на 412-м километре федеральной автодороги «Вилюй». Автобус следовал по маршруту Иркутск — Усть-Кут. Пострадавший в результате аварии — 64-летний мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по региону.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и оперативники областного СКР. По факту происшествия проводится доследственная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Предполагается, что причиной ДТП могли стать неблагоприятные погодные условия. Пассажиров с места ДТП забрал резервный автобус.

Ранее NEWS.ru писал, что под Новосибирском рейсовый автобус Томск — Барнаул столкнулся с микроавтобусом Toyota. В результате погибли четыре человека, включая двоих детей.