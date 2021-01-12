На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области опрокинулся автобус

https://static.news.ru/photo/8737e406-556e-11eb-86dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростовской области на участке трассы М-4 «Дон» опрокинулся автобус. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В Красносулинском районе на 974-м км М-4 «Дон» произошло опрокидывание автобуса. В результате опрокидывания есть пострадавшие, — говорится в сообщении.

Согласно информации главка МЧС, для ликвидации ДТП было привлечено 19 человек и семь единиц техники. Из них шесть человек и две единицы техники было от МЧС. Других подробностей о происшествии пока нет. Ведомство призвало водителей быть предельно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Ранее NEWS.ru писал, что водитель грузовика, протаранивший колонну автобусов с военными, арестован. Такое решение принял Красногорский городской суд Московской области.

ДТП произошло 11 января в Красногорске на федеральной трассе М-9 «Балтия» на повороте на деревню Глухово. В результате столкновения грузовика с колонной автобусов погибли четыре человека и пострадали ещё 42. Возбуждены два уголовных дела. Полиция расследует факт нарушения ПДД, Следственный комитет — дело о нарушении правил вождения боевой, специальной или транспортной техники.