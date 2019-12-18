В селе Великий Дальник в Одесской области на территории школы при прокладке трубопровода нашли 346 взрывоопасных предметов времён Второй мировой войны.
В земле были обнаружены артиллерийские снаряды, 21 ручная граната и 54 взрывателя. Обнаруженные боеприпасы изъяли и обезвредили специалисты,
Ранее NEWS.ru писал, что житель Житомирской области Украины погиб, когда сжигал сухую траву на собственном участке. Это произошло из-за взрыва боеприпаса времён Великой Отечественной войны.
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