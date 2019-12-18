Фото: www.dsns.gov.ua

В селе Великий Дальник в Одесской области на территории школы при прокладке трубопровода нашли 346 взрывоопасных предметов времён Второй мировой войны. 

В земле были обнаружены артиллерийские снаряды, 21 ручная граната и 54 взрывателя. Обнаруженные боеприпасы изъяли и обезвредили специалисты, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Житомирской области Украины погиб, когда сжигал сухую траву на собственном участке. Это произошло из-за взрыва боеприпаса времён Великой Отечественной войны.

 

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