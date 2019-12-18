https://static.news.ru/photo/b39aa000-2235-11ea-a79d-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.dsns.gov.ua

В селе Великий Дальник в Одесской области на территории школы при прокладке трубопровода нашли 346 взрывоопасных предметов времён Второй мировой войны.

В земле были обнаружены артиллерийские снаряды, 21 ручная граната и 54 взрывателя. Обнаруженные боеприпасы изъяли и обезвредили специалисты, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Житомирской области Украины погиб, когда сжигал сухую траву на собственном участке. Это произошло из-за взрыва боеприпаса времён Великой Отечественной войны.