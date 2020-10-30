На территории больницы ЮУрГУ произошёл взрыв кислородных баллонов

https://static.news.ru/photo/a51b399e-1b4b-11eb-8285-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наш Челябинск/vk.com

Часть территории поликлиники горбольницы № 2 Южно-Уральского государственного университета в Челябинске охвачена огнём. Здесь произошёл взрыв будки, где хранятся кислородные баллоны.

По данным Минздрава региона, люди не пострадали.

На данный момент принято решение об эвакуации 150 человек. Они размещены в здании стадиона им. Елесиной. З реанимационных пациента готовятся к переводу в городскую больницу № 1, 20 человек — в ОКБ№ 3, — приводят челябинские СМИ комментарий ведомства.

Площадь возгорания составляет 50 кв. м, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области. По словам очевидцев, в здании выбило стёкла. Судя по видео из соцсетей, перед взрывом будка загорелась, на месте уже были пожарные.

Ранее NEWS.ru писал, что два человека погибли и девять получили травмы в результате взрыва на газораспределительной станции под Харьковом.