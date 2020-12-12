На стройке в Подмосковье на арматурщика упал шеститонный башенный кран

https://static.news.ru/photo/c911c138-3d51-11eb-a40c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

На строительной площадке нового ЖК в деревне Мисайлово в Ленинском районе Подмосковья подъёмный кран насмерть придавил 56-летнего рабочего из Казахстана.

Трагедия произошла, когда бригада монтировала башенный кран. У подъёмника оборвался трос, и шеститонная конструкция рухнула на рабочего. Он умер до приезда врачей скорой помощи. Погибший был трудоустроен официально и числился в строительной фирме арматурщиком, сообщает MK.RU.

Ранее на стройке в Москве один человек погиб из-за обвала грунта. Обрушение произошло по адресу: Большая Марьинская, 19. Мужчину засыпало обвалившимся грунтом и кирпичами.

В октябре на строительной площадке в районе Карамышевской набережной в Москве 39-летний рабочий скончался при обвале грунта. Спасательная операция продолжалась более двух часов, всё это время пострадавшего продолжало засыпать грунтом. Его не смогли спасти.

Как писал NEWS.ru, при пожаре на стройке в Южной Корее погибли 25 человек. Инцидент произошёл в городе Ичхон. Возгорание произошло после взрыва из-за использования горючего химического вещества при проведении изоляционных работ.