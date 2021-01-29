На стройке в Новой Москве нашли труп рабочего

https://static.news.ru/photo/4a74089a-6317-11eb-82c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На одной из строек в Новой Москве найдено тело рабочего без признаков жизни. Его личность и причина смерти устанавливаются.

Предполагается, что мужчина мог разбиться в результате падения в шахту лифта, сообщает телеканал «360» со ссылкой на информированный источник.

Пандемия коронавируса привела к оттоку из России до 50% трудовых мигрантов. По этой причине строительство некоторых объектов может быть завершено с опозданием.

В МВД отметили, что «серьёзный дефицит» иностранной рабочей силы наблюдается в Москве. В связи с этим власти проводят работу по набору на стройки граждан Таджикистана и Узбекистана.

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов, в свою очередь, отметил, что в общей сложности не хватает порядка миллиона рабочих. При этом он добавил, что россияне работать на стройках не хотят, поскольку рабочие профессии в настоящее время непопулярны.

Ранее NEWS.ru писал, что на строительной площадке нового ЖК в деревне Мисайлово в Ленинском районе Подмосковья погиб рабочий из Казахстана. Трагедия произошла во время монтажа башенного крана. У подъёмника оборвался трос, в результате чего на рабочего упала конструкция весом в шесть тонн. Он скончался до приезда медиков.