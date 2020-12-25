На стройке в Москве погиб рабочий

https://static.news.ru/photo/9d40bb5e-46bb-11eb-9d27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочий погиб на стройплощадке, расположенной в южной части территории Москвы. Трагедия случилась в процессе проведения строительных работ. Об этом журналистам в пятницу, 25 декабря, сообщили представители столичных экстренных служб.

Стройплощадка, на которой погиб рабочий, находится по следующему адресу: улица Автозаводская, дом 23.

По предварительным данным, причиной гибели мужчины стало падение на него груза. Обстоятельства ЧП и личность погибшего уточняются, — цитирует сообщение РИА Новости.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Как ранее передавал NEWS.ru, на ленте сортировочного цеха по переработке отходов в подмосковном Егорьевске был найден младенец. Ребёнок был задушен.

Инцидент произошёл на сортировочной ленте сортировочного цеха АО «Комплекс по переработке отходов Егорьевск». 22 декабря там было обнаружено тело новорождённого мальчика, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.