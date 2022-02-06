Пожар на стройке метро «Новаторская» в Москве потушили

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На горнолыжной базе «Саклыкент» в турецкой Анталье из-за мощного снегопада обломился навес одного из туристических объектов, передаёт агентство Anadolou. В результате инцидента пострадали восемь человек, их госпитализировали с различными травмами.

В горнолыжном центре «Саклыкент» в Анталье из-за снегопада обрушился навес одного из туристических объектов, восемь человек получили травмы. Пострадавших из-под завалов и снега извлекли спасатели, сотрудники объекта и туристы. Пострадавших...