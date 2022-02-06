Пожар на стройке метро «Новаторская» в Москве потушили
Антон Соловьев
Антон Соловьев
20:38, 06 февраля 2022
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Пожар на стройке станции метро «Новаторская» на юго-западе Москвы был ликвидирован около 20:00 по московскому времени, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС. Пострадавших в результате инцидента нет.
Пожар на стройке станции метро «Новаторская» на юго-западе Москвы локализован, — говорится в сообщении.
На юго-западе Москвы произошёл пожар в котловане стройки метро «Новаторская» на Ленинском проспекте. Площадь возгорания составила 300 кв. метров. Информации о пострадавших не поступало. В связи с инцидентом был создан штаб пожаротушения.