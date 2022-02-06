На стройке метро «Новаторская» на юго-западе Москвы произошёл пожар

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Стая бродячих собак напала на пожилую женщину в Рязанской области. Пострадавшей 70 лет, её доставили с травмами в местный травмпункт. Инцидент произошёл в Искре, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК РФ.

Рязанским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка по факту нападения безнадзорных животных на пожилую женщину в селе Искра, — рассказали в ведомстве. В ходе проверки следователи дадут оценку действиям или...