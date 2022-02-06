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На стройке метро «Новаторская» на юго-западе Москвы произошёл пожар

18:50, 06 февраля 2022
На стройке метро «Новаторская» на юго-западе Москвы произошёл пожар Фото: afisha777/vk.com
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На юго-западе Москвы произошёл пожар в котловане стройки метро «Новаторская» на Ленинском проспекте, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Площадь возгорания составляет 300 кв. метров.

На Ленинском проспекте, 97, на стройке станции метро «Новаторская» произошло загорание в котловане на глубине 15 м. Площадь пожара составляет 100 кв. м, — сказал собеседник агентства.

Позднее площадь горения увеличилась в три раза и достигла 300 метров. 

Информации о пострадавших не поступало. В связи с инцидентом создан штаб пожаротушения. Идёт операция по ликвидации огня.

Ранее сообщалось о возгорании бизнес-центра на Баррикадной в Москве. На опубликованных кадрах было видно, что дым валил с верхних этажей здания. 

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