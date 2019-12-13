https://static.news.ru/photo/67603a64-1d9f-11ea-95b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thingsbyy/twitter.com

На железнодорожной станции Слотердийк в Амстердаме полицейские задержали подозрительного мужчину. Он заявил, что у него есть взрывчатка.

Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было, — сообщила местная полиция в Twitter.

Station sloterdijk is ontruimd. Onduidelijk waarom. Er mogen geen foto's worden gemaakt zegt ns mederwerker. pic.twitter.com/9hEsrd8sVV — Daniel van Dam (@dvndm) December 13, 2019

Из-за проверки пассажиры были на время эвакуированы из здания вокзала.

Ранее NEWS.ru писал, что во Франции неизвестные похитили 40 коробок с фейерверками и 200 кг взрывчатых веществ со склада в коммуне Сен-Жан-де-Люз.