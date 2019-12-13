Фото: Thingsbyy/twitter.com

На железнодорожной станции Слотердийк в Амстердаме полицейские задержали подозрительного мужчину. Он заявил, что у него есть взрывчатка.

Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было, — сообщила местная полиция в Twitter.

Из-за проверки пассажиры были на время эвакуированы из здания вокзала.

Ранее NEWS.ru писал, что во Франции неизвестные похитили 40 коробок с фейерверками и 200 кг взрывчатых веществ со склада в коммуне Сен-Жан-де-Люз.

 

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях