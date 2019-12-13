На железнодорожной станции Слотердийк в Амстердаме полицейские задержали подозрительного мужчину. Он заявил, что у него есть взрывчатка.
Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было, —
сообщиламестная полиция в Twitter.
Station sloterdijk is ontruimd. Onduidelijk waarom. Er mogen geen foto's worden gemaakt zegt ns mederwerker.— Daniel van Dam (@dvndm)
pic.twitter.com/9hEsrd8sVV December 13, 2019
Из-за проверки пассажиры были на время эвакуированы из здания вокзала.
Ранее NEWS.ru писал, что во Франции неизвестные похитили 40 коробок с фейерверками и 200 кг взрывчатых веществ со склада в коммуне Сен-Жан-де-Люз.
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