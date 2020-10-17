На станции Улан-Удэ нашли живого младенца в пакете

Поздним вечером 16 октября сотрудник железной дороги на станции Улан-Удэ обнаружил на платформе грузового поезда бесхозный пакет, внутри которого оказался новорождённый ребёнок. Младенца госпитализировали в реанимацию.
Железнодорожник незамедлительно отнёс ребёнка в медпункт станции, куда была оперативно вызвана бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Расследованием обстоятельств происшествия занимаются правоохранительные органы, — сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.
В Минздраве Бурятии пояснили, что ребёнок в данный момент находится в реанимации. Он недоношенный, при поступлении у него было диагностировано переохлаждение.
Как писал NEWS.ru, жительница Карпинска Свердловской области полгода держала в шкафу новорождённую дочь, практически не давая ей еды. Всё это время ребёнок жил в сумке. Голодающего младенца нашли случайно гости во время застолья, которое устроила мать. Подруги забрали ребёнка и сообщили в полицию. В отношении матери заведено уголовное дело. Ребёнок находился в тяжёлом состоянии, врачи диагностировали дистрофию третьей степени.
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