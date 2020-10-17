На станции Улан-Удэ нашли живого младенца в пакете

https://static.news.ru/photo/c7fba3a2-1071-11eb-9aab-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Поздним вечером 16 октября сотрудник железной дороги на станции Улан-Удэ обнаружил на платформе грузового поезда бесхозный пакет, внутри которого оказался новорождённый ребёнок. Младенца госпитализировали в реанимацию.

Железнодорожник незамедлительно отнёс ребёнка в медпункт станции, куда была оперативно вызвана бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Расследованием обстоятельств происшествия занимаются правоохранительные органы, — сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

В Минздраве Бурятии пояснили, что ребёнок в данный момент находится в реанимации. Он недоношенный, при поступлении у него было диагностировано переохлаждение.

Как писал NEWS.ru, жительница Карпинска Свердловской области полгода держала в шкафу новорождённую дочь, практически не давая ей еды. Всё это время ребёнок жил в сумке. Голодающего младенца нашли случайно гости во время застолья, которое устроила мать. Подруги забрали ребёнка и сообщили в полицию. В отношении матери заведено уголовное дело. Ребёнок находился в тяжёлом состоянии, врачи диагностировали дистрофию третьей степени.