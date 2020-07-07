На станции «Тушино» рухнула крыша

https://static.news.ru/photo/50b52d5c-c069-11ea-8898-fa163e074e61_660.jpg Фото: Подслушано | Истра/vk..com

Прямо на платформу обрушился навес на станции МЦД-2 «Тушино». Об этом сначала начали рассказывать очевидцы в соцсетях, а потом подтвердили представители АО ЦППК.

Из-за урагана на станции «Тушино» произошло частичное повреждение навеса. На движение поездов ситуация не влияет, — отметили представители пригородного перевозчика.

Никто из пассажиров не пострадал, людям удалось в последний момент отпрыгнуть от летящей вниз крыши навеса, сообщает паблик BAZA в Telegram.

Ранее в Москве было объявлено экстренное предупреждение, а уровень погодной опасности повысили до «жёлтого» из-за сильного ветра и грозы, обрушившихся на разные районы столицы.

Как писал NEWS.ru, во вторник вечером синоптики не исключили и град в Москве.