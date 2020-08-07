На станции метро «Рязанский проспект» женщина упала под поезд

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Пассажирка Московского метрополитена по неосторожности оказалась на путях перед пребывающим составом на станции «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Об этом сообщил источник, знакомый ситуацией.

Он рассказал, что ЧП произошло около 19:20. Для того, чтобы вытащить женщину с путей снимать напряжение контактного рельса не пришлось, а задержка составов не превысила пяти минут, рассказал собеседник «Интерфакса».

А вот в середине июля спасти упавшую под поезд женщину не удалось. Погибшей оказалась 81-летняя пенсионерка. ЧП произошло на станции «Коньково» Калужско-Рижской линии («оранжевой»).

Как писал NEWS.ru, программа лояльности «Город» транспортной карты «Тройка» будет расширена, и пассажиры начнут получать бонусы за запись билетов «Единый» на 60 поездок и «Единый» на 30, 90 и 365 дней.