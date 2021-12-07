На шахте «Листвяжная» в Кузбассе обнаружили тела ещё 13 погибших

Местоположение 13 тел погибших на шахте «Листвяжная» установлено, ведётся поиск ещё двух тел. Необследованными остаются 890 метров горных выработок в шахте, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

К утру вторника найдены тела 13 погибших, включая одного горноспасателя. Ведётся их подъём на поверхность, — сказал собеседник агентства.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе взорвался метан и произошло задымление. В момент происшествия под землёй находились 285 горняков. В результате аварии погиб 51 человек — 46 горняков и пятеро спасателей, работавших на месте ЧП.

Как уточнили РБК в региональном управлении МЧС, газовая обстановка в шахте оценивается как стабильная. По состоянию на 7 декабря в больницах находились один шахтёр и один спасатель, сообщил в Telegram губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. По его данным, в смену задействованы от четырёх до шести отделений горноспасателей. На амбулаторном лечении находятся 54 шахтёра и 42 спасателя, ещё пять шахтёров и три спасателя признаны выздоровевшими.