На шахте «Листвяжная» в Кузбассе обнаружили тела ещё 13 погибших
Сергей Князев
Сергей Князев
11:02, 07 декабря 2021
Фото: EMERCOM of Russia/via Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Местоположение 13 тел погибших на шахте «Листвяжная» установлено, ведётся поиск ещё двух тел. Необследованными остаются 890 метров горных выработок в шахте, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
К утру вторника найдены тела 13 погибших, включая одного горноспасателя. Ведётся их подъём на поверхность, — сказал собеседник агентства.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе взорвался метан и произошло задымление. В момент происшествия под землёй находились 285 горняков. В результате аварии погиб 51 человек — 46 горняков и пятеро спасателей, работавших на месте ЧП.
Как уточнили РБК в региональном управлении МЧС, газовая обстановка в шахте оценивается как стабильная. По состоянию на 7 декабря в больницах находились один шахтёр и один спасатель, сообщил в Telegram губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. По его данным, в смену задействованы от четырёх до шести отделений горноспасателей. На амбулаторном лечении находятся 54 шахтёра и 42 спасателя, ещё пять шахтёров и три спасателя признаны выздоровевшими.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших при задымлении в шахте «Листвяжная» в Кузбассе выросло до 106 человек. В течение суток были госпитализированы семь спасателей, которые поднимали тела со дна шахты. Им поставлен диагноз «токсическое действие окиси углерода лёгкой степени». Уточнялось, что на поверхность подняты тела 36 погибших, среди которых 32 горнорабочих и четыре горноспасателя, из них похоронены 11 погибших.