На Северо-Востоке Москвы загорелся автобус

https://static.news.ru/photo/5f56c95a-6dd5-11eb-b6d9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве на Ботанической улице загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает столичный Дептранс.

На Ботанической улице, 35с12 загорелся автобус перевозчика «Альфа Грант». <...>На месте работает пожарная служба. По предварительным данным пострадавших нет. Причина возгорания — короткое замыкание, — говорится в сообщении.

Тем временем, из-за сильных снегопадов обстановка на дорогах в Москве остаётся затруднённой. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», плотность трафика на столичных улицах оценивается в 8 баллов, ожидается, что с 14 часов она составит 7 баллов.

Ранее Дептранс назвал основные участки в столице с наиболее плотным трафиком. В частности, затруднения с движением были зафиксированы на МКАД, где буксуют грузовики, также на шоссе Энтузиастов, на Варшавском шоссе в районе метро «Тульская» и на проспекте Андропова.

Как писал NEWS.ru, утром 13 февраля загорелся один из цехов Новолипецкого металлургического комбината. На место происшествия выехали пожарные расчёты. Информация о масштабе возгорания и наличии травмированных пока отсутствует.