На северо-востоке Москвы мужчина угрожает покончить с собой

https://static.news.ru/photo/98c5a732-405e-11eb-8675-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Москвы облил себя бензином. Об происшествии в МЧС сообщил ребёнок мужчины.

По данным источника телеканала «360» в экстренных службах, спасатели уже выехали на улицу Проходчиков. Предположительно, отец ребёнка находится в неадекватном состоянии. На место также вызвали скорую помощь и полицейских.

Подробности случившегося выясняются. Мужчина грозится причинить себе увечья. Он пока не выдвигал никаких требований.

В июне 2020 года мужчина устроил акт самосожжения у здания ФСБ в Калининграде. Он жаловался, что бывшая жена похитила его ребёнка. По его словам, силовики ничем не помогают в сложившейся ситуации. Несколько видеороликов с инцидентом опубликованы в социальной сети «ВКонтакте». Тогда мужчина успел поджечь свою голову. Спасали его наряд пожарных и два наряда полиции.

Ранее NEWS.ru писал, что в одной из квартир в Колпинском районе Санкт-Петербурга неизвестный забаррикадировался в квартире. С ним вместе находились шестеро детей. При этом мужчина находился в неадекватном состоянии и угрожал убить их. В процессе он вёл себя неадекватно. Одного из детей он вывешивал из окна и тряс. Очевидцы просили прекратить издевательства, в ответ на это в их адрес звучала лишь нецензурная брань. Отряд петербургского спецназа готовился брать квартиру неадекватного горожанина штурмом. Однако позже он самостоятельно сдался полиции. Переговоры с мужчиной вёл прокурор Колпинского района Игорь Ивкин. Именно он уговорил мужчину отпустить детей, некоторым из которых потребовалась помощь врачей.