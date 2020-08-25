На севере Сахалина обнаружен крупный разлив нефти

https://static.news.ru/photo/c9a1e194-e772-11ea-8ed5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kuncoro Widyo Rumpoko/Global Look Press

В заливе Набиль на севере Сахалина прорвало нефтепровод. По оценке специалистов, авария произошла ещё несколько дней назад, однако к аварийным работам до сих пор не приступали. Нефтяная плёнка расположена на пути миграции осенней кеты.

По словам очевидцев, нефть покрывает поверхность воды узкого длинного заливчика, расположенного на южном берегу пролива и соединяющего основную акваторию Набильского залива с его частью под названием Старый Набиль. В этом районе расположен береговой нефтепромысел «Набиль» (дочернее предприятие «Роснефти»).

При этом нефтяная плёнка не замкнута в узком заливчике и распространяется далее в основную часть акватории заливов Набиль и Старый Набиль.

В 2017 году на этой территории планировалось создание особо охраняемой природной территории; по контракту с областным правительством «Эковахта Сахалина» подготовила все необходимые для этого документы и обоснования, однако затем, в 2018 году, процесс создания ООПТ по просьбе представителей «Роснефти» был приостановлен, — пишет «АСТВ.ру» со ссылкой на «Эковахту Сахалина».

Площадь, покрытая нефтяной плёнкой, постоянно увеличивается. Эксперты «Экологической вахты Сахалина» по скорости её распространения пришли к выводу, что разрыву несколько дней. При этом по закону локализация разлива и работа над разрывом труб должна проводиться уже в первые два часа после происшествия.

Как сообщили в региональном министерстве экологии, информация о происшествии была направлена в органы Росприроднадзора, Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, УГМС, полиции, а также в администрацию Ногликского района и городскую прокуратуру.

Ранее Минтранс России подготовил порядок ликвидаций разливов нефти во внутренних водах. Согласно правилам, все организации участвуют в процедуре за счёт собственных средств. В положении содержится список государственных органов и предприятий, которые занимаются планированием мероприятия в случае разлива. В него входят администрации внутренних водных путей. Также в перечень попали организации, которые занимаются поиском и разведкой нефтяных месторождений, добычей и переработкой, писал NEWS.ru.