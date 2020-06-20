На севере Москвы загорелся ангар цементного завода

На севере Москвы произошло возгорание металлического ангара, расположенного на территории цементного завода на улице Автомоторная, 5. Часть конструкций здания обрушилась.
Как сообщили в МЧС, по предварительным данным, в ангаре, предназначенном под автосервис, могут находиться газовые баллоны.
Сообщение о возгорании поступило в 08:06. В настоящее время экстренным службам удалось локализовать огонь на площади в 700 квадратных метров. Пострадали припаркованные рядом автомобили. В тушении пожара принимают участие 52 человека и 17 единиц техники,
Ранее взрыв произошёл на территории склада котельной «Мурманскэнергосбыта» города Мурманска. Начался пожар, столб чёрного дыма поднялся над Ленинским округом. Ветер разнёс едкий чёрный дым в сторону жилых домов. Возгоранию на территории котельной «Северная» предшествовали несколько хлопков, писал NEWS.ru.
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