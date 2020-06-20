На севере Москвы загорелся ангар цементного завода

https://static.news.ru/photo/3b631ba4-b2c1-11ea-91cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС Москвы/ vk.com

На севере Москвы произошло возгорание металлического ангара, расположенного на территории цементного завода на улице Автомоторная, 5. Часть конструкций здания обрушилась.

Как сообщили в МЧС, по предварительным данным, в ангаре, предназначенном под автосервис, могут находиться газовые баллоны.

Сообщение о возгорании поступило в 08:06. В настоящее время экстренным службам удалось локализовать огонь на площади в 700 квадратных метров. Пострадали припаркованные рядом автомобили. В тушении пожара принимают участие 52 человека и 17 единиц техники, передаёт ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС.

Ранее взрыв произошёл на территории склада котельной «Мурманскэнергосбыта» города Мурманска. Начался пожар, столб чёрного дыма поднялся над Ленинским округом. Ветер разнёс едкий чёрный дым в сторону жилых домов. Возгоранию на территории котельной «Северная» предшествовали несколько хлопков, писал NEWS.ru.