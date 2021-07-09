На Сахалине арестовали экс-замгубернатора

На Сахалине арестовали бывшего заместителя губернатора региона Дмитрия Федечкина. Его обвиняют в растрате и присвоении чужого имущества, пишет ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.

Отмечается, что в отношении бывшего чиновника возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ и отправили под арест на два месяца.

Дмитрий Федечкин работал пресс-секретарем губернатора Челябинской области, а в 2020 году переехал в Сахалинскую область, где возглавил медиахолдинг регионального правительства — издательский дом «Губернские ведомости». Позднее по решению губернатора региона Валерия Лимаренко он стал его заместителем по работе со СМИ.

Ранее Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Его обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2015 году Белых взял кредит у региональной компании АО «КРИК». Позднее мужчина отказался его отдавать.