На Сахалине за два дня задержали девятерых браконьеров

Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверки по фактам браконьерства в Макаровском районе. Об этом стало известно из СМИ и соцсетей, которые сообщили об огромных могильниках рыбы, выброшенной браконьерами. По подозрению в браконьерстве задержаны девять человек, возбуждено уголовное дело.

3 сентября на берегу реки Лазовая в Макаровском районе общественники обнаружили огромные могильники горбуши. По их мнению, потрошёную рыбу выбросили браконьеры. Об этом на странице в Instagram написал активист Дмитрий Лисицын.

По факту обнаружения рыбы ОМВД России по Макаровскому городскому округу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц). 8 и 9 сентября в районе были проведены рейды, в ходе которых были задержаны девять человек, предположительно занимавшиеся браконьерством. Об этом пишет портал «Сахалин. Инфо»

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Как сообщается на сайте ведомства, Сахалино-Курильское территориальное управление Росрыболовства не приняло достаточных мер по пресечению браконьерства в связи с нехваткой сил и средств. В адрес управления внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу из карабина по госинспекторам, патрулировавшим территорию у села Марьяновка Октябрьского района в Амурской области. Один инспектор получил ранение, но ехать в больницу отказался. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.