На Сахалине произошло смертельное ДТП с машиной медслужбы

https://static.news.ru/photo/fac05538-517d-11eb-b63f-fa163e074e61_660.jpg Фото: 65.mchs.gov.ru

В пятницу, 8 января, севернее Южно-Сахалинска произошло ДТП со смертельным исходом. Примерно в 13:00 (05:00 мск) на пятом километре трассы Южно-Сахалинск — Оха машина медицинской службы столкнулась с грузовиком. Её пассажирка и водитель скончались на месте. Об этом сообщили представители пресс-службы областной ГИБДД.

Столкновение произошло между сёлами Новоалександровск и Березняки. По имеющейся информации, водитель машины медпомощи не учёл дорожные условия и допустил занос. После этого он столкнулся с грузовиком. В результате водитель и находящаяся рядом пассажирка скончались на месте. О состоянии человека, бывшего за рулём грузовика, не сообщается. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

Свои соболезнования родным и близким погибших уже выразил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главы.

ДТП на юге Сахалина сегодня унесло жизни врача регионального патологоанатомического бюро и водителя санитарного автомобиля. Они возвращались в Южно-Сахалинск из Долинской ЦРБ (оборудованной под коронавирусный госпиталь) после выполнения медицинского задания. Губернатор выразил глубокие соболезнования семьям погибших, — передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории Архангельской области несовершеннолетний, находясь за рулём автомобиля, выехал на запрещающий сигнал светофора, врезался в поезд и скрылся с места происшествия. В салоне он оставил пассажира 2003 года, который скончался от полученных травм.