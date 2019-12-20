Житель Сахалинской области задохнулся в собственной квартире, пытаясь согреться подручными средствами. Инцидент произошёл в городе Охе. Многоквартирное здание, в котором жил мужчина, местные жители называют «домом-убийцей». И их несколько.
Дома для переселенцев из ветхого жилья были сданы в 2013 году. Тогда же обнаружилось, что вентиляция в них не работает. При этом в домах газовое отопление, и постоянный приток свежего воздуха жизненно необходим,
Помимо этого, в доме длительное время не было отопления. По словам охинцев, мужчина пытался согреться и не открывал окна.
Жильцы дома говорят, что случаи отравления угарным газом уже были, но людей успевали спасти.
Ранее в Саратове, как писал NEWS.ru, женщина и двое её малолетних детей попали в больницу с отравлением угарным газом. Дымоход в их квартире оказался завален кирпичами.
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