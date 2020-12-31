На Сахалине мужчина пригрозил взорвать себя вместе с пассажирами автобуса

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В Южно-Сахалинске нетрезвый житель захватил пригородный автобус с 20 пассажирами и пригрозил взорвать его.

Как сообщает портал «Аств» со ссылкой на оперативные службы, на место происшествия прибыли полицейские, спасатели, пожарные, медики, сотрудники Росгвардии и ДПС.

Людей из автобуса удалось эвакуировать, а нетрезвого дебошира задержали. Взрывных устройств при нём обнаружено не было. По некоторым данным, он был одним из пассажиров рейса.

В настоящее время задержанного доставили в полицейское отделение для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Тбилиси мужчина 1989 года рождения захватил 17 заложников в банке. Угрожая взрывом, он требовал от властей Грузии ввести запрет на азартные игры, повысить пенсии, сократить проценты по банковским кредитам и понизить цены на лекарства. В итоге злоумышленник был задержан, а все заложники — освобождены. Мужчина попросил у захваченных людей прощения, заявив, что не намеревался причинять им увечий, писал NEWS.ru.