На Сахалине главу отделения ПФР взяли под стражу

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Суд отправил под стражу управляющего отделением Пенсионного фонда по Сахалинской области Дениса Мазура. Его подозревают в получении взятки.

Мазура задержали 11 июня. Следствие считает, что он через посредника получил незаконное вознаграждение от бизнесмена, контракт с которым был у фонда.

Предприниматель, согласно договору от декабря 2019 года, должен был поставить, а также установить два кондиционера. По информации регионального управления СКР, аппараты не соответствовали техтребованиям, однако Мазур подписал акт выполненных работ. Сделал он это, как полагают следователи, за взятку. Деньги управляющему отделением фонда предприниматель передел через главного специалиста-эксперта сахалинского отделения ПФР.

Как писал NEWS.ru ранее, бывшему заместителю губернаторов Липецкой, Ленинградской и Тверской областей Михаилу Куржиямскому мошенник попытался «продать» должность губернатора Московской области за €35 млн.